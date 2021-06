Nødetatene rykket ut til mulig bilbrann: – Mann sett løpende fra stedet

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder på Twitter at de gjennomførte en utrykning til en mulig bilbrann i Elnesvågen noe over midnatt natt til torsdag. Det viste seg at det ikke var snakk om noe branntilløp, men det som politiet har grunn til å tro var føreren av kjøretøyet hadde ikke noe stort ønske om å snakke med politiet.