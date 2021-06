I ferd med å passere en farlig grense

Nyheter

I løpet av de neste fem åra kan verden få en 1,5 graders oppvarming, ifølge en oppdatert evaluering av globale klimatrender. Skjer det, vil temperaturene overstige grensa for det ambisiøse målet fra Parisavtalen.

Britiske Met Office mener de årlige snittemperaturene mellom 2021 og 2025 vil være mellom 0,9 og 1,8 grader sammenliknet med førindustriell tid. Det er en 90 prosent sjanse for at et av åra vil bli det varmeste som er registrert noensinne.

Sagt med tall og prosenter virker kanskje ikke det som så dramatisk, men forskerne sier at stigende temperaturer betyr mer issmelting, høgere havnivå, flere varmebølger og større innvirkning på matsikkerhet, helse, miljø og bærekraftig utvikling. – Klimatiltakene hittil er fullstendig utilstrekkelig, og utslippene må snarest mot null for å stoppe den globale oppvarmingen, er beskjeden fra forskerne.

I Norge er heller ikke bidraget for stanse klimagassutslippene gode nok. Klimagassutslippene gikk ned 3,2 prosent til 50 millioner tonn i 2020. Det var ikke nok. I klimaforliket i 2008 vedtok Stortinget at to tredeler av utslippskuttene skulle tas nasjonalt. «Utrolig flaut» er dommen fra Naturvernforbundet etter at tallene ble kjent.

På mange områder har pandemien gitt lavere utslipp. Hva skjer når verden forhåpentligvis går tilbake til normalen? Vi slipper ikke unna at utslippene må betydelig ned. Den viktigste lærdommen fra pandemien er at internasjonalt samarbeid og vitenskapelige framskritt er løsningen. Samme oppskrift vil være avgjørende for å stanse oppvarmingen som truer alt liv på jorda.

I dag er det brei internasjonal enighet om at klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi ser også at næringslivet ønsker ei framtid uten skadelige utslipp. Mye ligger til rette for å oppnå gode resultat i klimakampen, men som vi har lært under pandemien – det vil koste oss noe.