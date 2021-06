Feil om merforbruk i Molde kommune

Nyheter

I saka om økonomirapporten til Molde kommune per 1. tertial 2021, som sto på trykk i Romsdals Budstikke 10.06, står det i overskriften at kommunen "brukte 64 millioner kroner for mye".

Nye Molde kommune bruker for mye på drift – disse bruker aller mest Årets fire første måneder peker mot et forventet merforbruk i tjenesteproduksjonen på nesten 64 millioner kroner for hele 2021.

Det er ikke riktig. Tallet er årsprognosen, altså forventet årsresultat basert på årets fire første måneder, og ikke merforbruket så langt i år. Romsdals Budstikke beklager dette.