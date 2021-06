Tøff budsjettsituasjon: Her er prislapp på vedtak

Nyheter

– Jeg håper dere ikke mister motet, men tøffe valg og prioriteringer blir nødvendig. Det sa kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune Ann-Mari Abelvik, etter oppdatering om økonomisk status i OKV-møtet mandag. Økonomirapport for sektoren per utgangen av april viser et samlet merforbruk på 26,4 mill. kroner som årsprognose – verre enn februarrapporten. Skoleområdet og NAV Molde har største merforbruk.