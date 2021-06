Kvinne brakk ryggen på fisketur – skal ha blitt passert av båt i høy fart

Nyheter

I helga ble en kvinne i 60-åra skadd i ryggen under en fisketur. Ifølge en kilde passerte en båt i høy fart ganske nært deres båt, noe som skapte så store bølger at kvinnen i 60-åra ble løftet høyt opp fra setet i båten. Fallet medførte et brudd i ryggen og innleggelse på Kristiansund sjukehus.