Det må være Ford Mustang for far og sønn Nerland

De to Mustangene er like blanke i lakken I det flotte sommerværet. Egils bil er en First Edition 1964-modell, året Mustang ble lansert i USA. Den har V8-motor på 228 hestekrefter, og sparker fremdeles godt fra seg. Marius har siste nytt fra Ford med enda flere hestekrefter.