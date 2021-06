Nyheter

Det har de siste dagene vært problemer med kommentarfeltet på Rbnett - i likhet med i andre Polaris Media-aviser. Facebook-systemet som Rbnett bruker til kommentarfelt, dukker ikke opp på mobil, slik at brukerne våre der ikke får lese kommentarer eller lagt inn sine egne.

På desktop fungerer kommentarfeltet for de fleste, men vi får også meldinger fra enkelte lesere som heller ikke får det opp på pc-er. Rbnett skal bytte kommentarsystem i løpet av høsten, slik at vi ikke er så sårbare for ustabilitet. Det jobbes sjølsagt med å få i orden dagens system så raskt som mulig. Vi beklager problemene!

Rbnett har i vår også redusert åpningstiden for kommentarfeltet. Det er stengt hver natt mellom klokka 22 og 09. Dette er gjort for at redaksjonen skal kunne moderere debatten bedre.

Red.