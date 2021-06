Tilbyr gratis testing og behandling for hepatitt-C

Nyheter

– Behandlingen i dag er mye enklere enn før, men man må oppdage at man har det. Mange vet ikke at de er smittet fordi det kan gå mange år før symptomene utvikles, eller man tror at plagene stammer fra noe annet.

– Får det utvikle seg, kan det gi alvorlige skader på leveren, sier Helen Rangøy Fladset, avdelingsleder for oppfølging, psykisk helse og rustjenester i Molde kommune.

Kan hente folk hjemme

Mest utsatt er personer som har tatt rusmidler med sprøyte. Andre kan være personer som har blitt operert, eller fått blodoverføring i utlandet.

– Undersøkelsen tar ca. 30 minutt og er gratis. Er blodprøven positiv, blir det tatt ny blodprøve og eventuelt ultralyd av leveren. Personellet vil da hjelpe til med å komme i gang med behandling.

Har du behov for transport, ta kontakt med oss på 90 55 03 26, opplyser Fladset.

Testen gjøres med et stikk i fingeren. Den nye behandlingen er enkel, trygg og gratis, med få bivirkninger.

– Ved å ta en tablett om dagen i 8-12 uker er det 95 prosent sjanse for å bli helt frisk.

Vil utrydde sykdom fra hepatitt C-virus

«Bussen», det vil si prosjektet med fagfolk, siden bussen ikke er med opp fra Østlandet, har også vært i Ålesund og Kristiansund denne uka.

Hepatitt-bussen er et tiltak finansiert av helsedirektoratet og bringer spesialisert helsetjeneste til pasienter som sjelden oppsøker tjenesten på egen hånd. Målet er at ingen i Norge skal dø eller blir alvorlig syk av hepatitt C-virus i fremtiden.

– De som tidligere har fått behandling kan også få en etterkontroll hos oss nå, sier Fladset.