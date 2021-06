Nyheter

Fare for sykehusstreik

Ved midnatt går meklingsfristen ut for Unio-medlemmer ved helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale. Blir det ikke enighet med motparten Spekter, tas 313 Unio-medlemmer, hvorav de fleste er sykepleiere, ut i strek fra i morgen.

Rusreformen diskuteres i Stortinget

Stortinget skal debattere og votere over regjeringens forslag til rusreform. Det er allerede kjent at kjernen i reformen, avkriminalisering av rusbruk, ikke vil få flertall, ettersom Ap, Sp og Frp er imot.

Har boligprisene økt?

Eiendom Norges boligprisstatistikk for mai legges fram. I april var den nominelle prisveksten 0,3 prosent, mens prisene var uendret når en korrigerer for sesongvariasjoner.

Nye Flytoget har første avgang

Næringsminister Iselin Nybø (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal offisielt åpne det nye Flytoget. Den første avgangen med kunder går fra Oslo S klokka 7.50.

Tillitsvotum mot Tsjekkias statsminister

Den tsjekkiske nasjonalforsamlingen stemmer over et mistillitsforslag mot statsminister Andrej Babis. Tidligere denne uka ba politiet om at statsadvokaten reiser tiltale mot Babis for å lurt til seg EU-midler til ett av firmaene sine.

Asyl-avstemning i Danmark

Folketinget i København behandler i dag et forslag som åpner for å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land. Ifølge Jyllands-Posten er det politisk flertall for dette.

Casper Ruud i double-kamp

I Roland-Garros-turneringen i Paris spiller Norges tennisess Casper Ruud og serbiske Miomir Kecmanovic den amerikanske duoen Austin Krajicek og Tennys Sandgren i doublekamp.