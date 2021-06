Måndaling satte paragliderrekord

Nyheter

Det var 29. mai at Espen, oppvokst i Måndalen og superaktiv i den lokale paragliderklubben, satte sin tidkrevende og høytflygende rekord. Da han landet på Øyer om kvelden og ble hentet av samboer Saskia, var lufta omtrent fullstendig gått ut av 32-åringen. Han var sliten og innmari fornøyd, men også en smule overrasket over at turen hadde vart i over sju timer og strakk seg over 16 mil ned Gudbrandsdalen.