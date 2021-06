Nyheter

Lørenskog-saken fortsetter

Eksmannen til kvinnen som er tiltalt for å ha drept sønnene sine på Lørenskog skal onsdag forklare seg under rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett. Påtalemyndigheten mener kvinnen var tilregnelig og har tiltalt henne for forsettlig å ha kvalt sønnene i juli fjor. Saken avsluttes fredag.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen. Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, vil være til stede. Pressekonferansen starter klokken 13.30.

Jehovas vitner i lagmannsretten

En kvinne som ble utestengt fra Jehovas vitner i 2018, får saken sin opp for Borgarting lagmannsrett. Hun mener eksklusjonsvedtaket til menigheten på Ski var ugyldig, men tapte i Follo tingrett.

Demonstrasjon for rusreformen

Foreningen Tryggere ruspolitikk arrangerer demonstrasjon for rusreformen foran Stortinget, klokken 18. Regjeringspartiene samt Oslo Ap og AUF deltar, samt en rekke organisasjoner. Også i Bergen, Trondheim og Bodø arrangeres lignende demonstrasjoner. Stortinget behandler rusreformen torsdag 3. juni.

Solbakkens menn møter Luxembourg

Norges fotballherrer møter Luxembourg til privatlandskamp i spanske Málaga. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er to av spillerne som starter for Norge. Søndag spiller landslaget mot Hellas (søndag). Ingen av de to kampene inngår i VM-kvalifiseringen.

Casper Ruud møter Majchrzak i Roland-Garros

Ruud møter polske Kamil Majchrzak i andre runde av Roland-Garros. Polakken er nummer 126 på siste ATP-ranking, mens nordmannen ligger som nummer 16. Kampstart er trolig en gang etter 12.30.