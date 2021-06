Foreldre krever møter med rektor før de velger skole – nå vil kommunen ha slutt på fritt skolebytte

Nyheter

Hustadvika har siden kommunesammenslåingen 1. januar 2020 hatt en hovedregel om at skifte av skole skal innvilges. Et drøyt år etter at regelen har vært i bruk vil kommunedirektøren gå bort fra ordningen. En av årsakene: foreldre er blitt for opptatt av å sammenlikne skolene for å sikre at sitt barn får gå på den "rette" skolen. De krever møter med rektorer før skolestart for å finne ut hvilken skole som har det beste tilbudet.