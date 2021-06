Nyheter

Sverige starter gjenåpning

Sverige lemper på koronarestriksjoner og starter gjenåpning. Ifølge den svenske regjeringen skal gjenåpningen skje i fem steg. Blant annet økes det maksimale publikumsantallet ved kultur- og idrettsarrangementer utendørs til 500, dersom det er sitteplasser. Neste steg tas etter planen 1. juli.

Kronprinsparet møter nødetatene til 22. juli-samtale

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit møter representanter for nødetatene for en samtale om 22. juli 2011. Tirsdag er det også en digital konferanse om 10 års forskning på 22. juli.

Distriktsministeren legger ned snublesteiner

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) legger ned snublesteiner over ofre for nazismen under andre verdenskrig. Seansen finner sted klokken 10.30 på Grønland i Oslo. Snublesteiner er minnesmerker over ofrene for nazismen under andre verdenskrig.

EM i bueskyting

Anders Faugstad og Oddmund Tjentland skal begge skyte i klassen Compound for herrer, under EM i skive i Antalya, Tyrkia. Tirsdag er det innledende runder. Mesterskapet varer til 6. juni.