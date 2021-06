Dette er MDGs krav for regjeringsforhandlinger etter valget: – MDG kan ikke støtte en regjering som fortsetter å lete etter olje og gass, eller bygge ut nye felt

Nyheter

Miljøpartiet De Grønne vil forhandle for mest mulig gjennomslag for sitt stortingsprogram og sine politiske prioriteringer i forhandlinger om regjeringssamarbeid og støtte til regjering. Derfor har partiet på sitt landsstyremøte denne helga kommet med et ultimatum til regjeringsforhandlinger etter valget, som er som følger: