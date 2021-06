Nyheter

(Driva) Deponimotstander Perly Grande Eikås i Nesset opplever en rekke personangrep på grunn av sin motstand mot etablering av giftdeponi på Raudsand. Postkassen er knust, fyrverkeri avsatt like ved hestebeitet på riksvegen i 80-sona den 26. oktober da reguleringsplanen ble vedtatt i Molde kommune, og nå stygge personkarakteristikker skrevet i all offentlighet på kommuneveg i Eidsvåg. Eikås sier det tar på å være under stadig angrep for sitt standpunkt.