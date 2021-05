Rita (27) og Martin (28) i front for klimanøytralt Molde

Nyheter

– Dette er ei av dei største utfordringane i vår tid. Det gjeld både våre liv, og framtidige generasjonar. Vi har eit ansvar, seier Martin Fowler (28). For kort tid sidan flytta han til Molde for å begynne som rådgivar for klima og miljø i Molde kommune. No jobbar han i tospann med rådgivar for teknologi og berekraft, Rita Nerland - også ho nytilsett og engasjert.