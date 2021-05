Ulykkestallene synker i distriktet – disse tiltakene gjør UP på vegene inn mot sommeren

Nyheter

Nasjonalt startet UP med «grønne uker» i sommermånedene for noen år siden. I disse ukene annonserer utrykningspolitiet at de kommer til å ha flere kontroller langs riks- og europavegene. Navnet kommer av at vegnavn-skiltene på vegene det er snakk om er grønne. Distriktsleder i UP for Møre og Romsdal og Trøndelag, Anders Sjøtrø, sier at vårt distrikt har hovedfokus på disse vegene resten av året også.