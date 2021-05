Nyheter

Oppdatert klokka 16:00: Mannen skal ha blitt fraktet til Molde sjukehus, melder politiet. Mannen, som er i 20-åra, havnet under vannet i en kort periode. Vedkommende skal være noe nedkjølt.

En mann skal ha blitt tatt opp av et delvis islagt vann av kompiser etter en skiulykke ved Trollstigen i Rauma, melder politiet. Mannen er gitt Hjerte- og lungeredning og er nå våken og bevisst.

Nødetatene er på stedet og ivaretar pasienten og de involverte.

Ifølge NRK Møre og Romsdal melder politiet at utfallet av ulykka kunne vært langt verre. Mannen skal, ifølge politiet, ha forsøkt å krysse vannet men mistet fart underveis, og dermed gått under med fullt toppturutstyr. Etter hvert skal kompisene ha klart å få han opp av vannet og startet hjerte- og lungeredning for å få personen til å puste.

– Det var ganske dramatisk en stund. Han trengte hjelp for å puste, seier operasjonsleder Amdam til NRK Møre og Romsdal.