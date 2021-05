Nyfødt døde: – Familien har det fryktelig tungt

Nyheter

Etter at to nyfødte døde i Molde og Kristiansund i fjor, kom torsdag rapporten som slår fast at mor og barn ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Det gjelder begge tilfellene, ifølge gransking fra Statsforvalteren i Trøndelag som legger ansvaret på Helse Møre og Romsdal, ikke på enkeltansatte.