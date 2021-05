Mann alvorlig skadd etter knivstikking på Sunndalsøra

Nyheter

Mannen som ble knivstukket på Sunndalsøra natt til lørdag 29.mai skal være alvorlig skadd, men stabil. Det melder politiet. Mannen er innlagt ved intensivavdelinga på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Politiadvokat Hanne Egeness i Møre og Romsdal politidistrikt sier til NTB at de ennå er tidlig i etterforskningen, og at de derfor ikke har tatt stilling til en eventuell fremstilling for varetektsfengsling.

– Vi har personer vi vil få avhørt. Det jobber vi med nå, og skal fortsette med gjennom helgen, sier Egeness.

Dette sier politiet om natt til lørdag En mann pågrepet etter knivstikking på Sunndalsøra i natt.

Det var like etter klokka halv to natt til lørdag at politiet fikk inn melding om knivstikkingen. I den forbindelse har politiet pågrepet 1 person, en mann i 30-årene. Den fornærmede skal være en mann i 40-årene.

– Da vi ankom adressen ble vi møtt av en skadd person og mannen som nå er mistenkt. Fornærmede ble først fraktet til Molde, men ble senere fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim, sa operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB tidligere lørdag.