To stortingsplasser for Sp, Ap og Høyre, viser ny måling

Sp størst og Høyre faller i ny meningsmåling: – Listhaug-effekten likevel ikke stor nok

Senterpartiet er fylkets mest populære parti og sikrer stortingsplass for Jenny Klinge og Geir Inge Lien. Også Arbeiderpartiet og Høyre får to stortingsplasser, mens Frp har partileder Sylvi Listhaug inne på sikker plass. – Mye skal til for å forrykke dette styrkeforholdet, sier analytiker Thore Gaard Olaussen hos Respons Analyse.