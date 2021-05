Orten (H): – Ser ikke ut til at protestaksjonen har gitt den store effekten

Nyheter

- Jeg tar det som et tegn på at det også er andre ting som er viktige for folk, sier Orten, stortingsrepresentant og Høyres førstekandidat til høstens stortingsvalg. Han har nettopp fått se siste meningsmålingen - gjort av Respons for avisene Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Tidens Krav. Høyre går tilbake - fra 24,7 på sist måling i februar til 19,5 prosent. Partiet har falt fra å være størst til tredjeplassen - bak Sp og Ap.