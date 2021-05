Nyheter

- Såpass! Det er jo kjempeartig. Men du vet, jeg går jo bare og venter på at vi skal gå ned. Det er pessimisten i meg, sier stortingsrepresentant og partiets førstekandidat i Møre og Romsdal, Jenny Klinge når hun får vite at Senterpartiet på en fersk meningsmåling er størst i fylket. Målingen er gjort for Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Tidens krav, og på målingen får Senterpartiet 21,3 prosent (en tilbakegang fra 24 i februar) - mens Ap er nest størst med 19,8. Høyre, som var største parti på sist måling for de tre avisene er nå nede på 19,5. Fjerde størst er Frp på 15,4.