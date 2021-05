Sylvi Listhaug lover at Frp skal løfte seg enda mer fram mot valget

– Frank Sve skal også på tinget

Partileder Sylvi Listhaug er overrasket over at Fremskrittspartiet står sterkere i Romsdal enn på Sunnmøre og Nordmøre. Hun lover å kjempe for hele fylket. – Vi skal gjøre alt vi kan for at også Frank Sve får stortingsplass, sier Listhaug.