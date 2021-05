Direkte på Rbnett fredag klokka 10: Fersk valgmåling og debatt om Møreaksen

Nyheter

En av vårens mest spennende politiske debatter sendes direkte på Rbnett fredag 28. mai klokka 10.00. Da presenterer Romsdals Budstikke en helt fersk meningsmåling foran høstens stortingsvalg. Målingen er gjennomført i samarbeid mellom Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Tidens Krav, og viser hvordan styrkeforholdet mellom partiene er, når litt over tre måneder gjenstår før stortingsvalget.

De fire største partiene stiller

Representanter fra de fire største partiene kommenterer målingen direkte i en studiosending fra Rbnett fredag formiddag, opplyser ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

– Dette er vår andre måling før valget. Meningsmålingen er gjennomført av Respons Analyse. 800 personer er intervjuet, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde som skal lede debatten mellom politikerne fra studio i Molde.

I studio i Romsdalsgata stiller Frank Sve fra Fremskrittspartiet, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet. På link fra Stortinget deltar Helge Orten fra Høyre.

Fersk meningsmåling

– Dette er en temperaturmåler som viser hvor velgerne i fylket befinner seg ved inngangen til juni. Målingen ble gjennomført mandag til onsdag denne uka, og har fanget opp stemningen etter en rekke viktige nyhetssaker. Lokalt har det vært mye oppmerksomhet om Nasjonal Transportplan (NTP) og Møreaksen spesielt. På riksplan har det vært mye debatt om gjenåpningen av Norge, sier Loe Welde.

Etter at resultatene er presentert vil det bli debatt i studio.

– Foreløpig har dette vært en ganske annerledes valgkamp. Våre lesertall viser at folk er opptatt av politikk, men på grunn av koronasituasjonen et det færre arenaer for debatt. Derfor synes vi det er viktig å få på plass en slik sending. Vi hadde gode seertall da vi presenterte forrige meningsmåling i februar, sier Loe Welde og minner om sendestart klokka 10.00 fredag.