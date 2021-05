23 bilførere for harde på gassen

Nyheter

Utrykningspolitiet (UP) har gjennomført laserkontroll Batnfjordsvegen i Molde tirsdag, det vil si på E39 fra Hjelset mot Fursetfjellet. Her ble det skrevet ut 23 forenkla forelegg for fart. Høgeste hastighet ble målt til 112 km/t i 80-sona. Det ble gjort ett beslag av førerkort på grunn av for mange prikker, melder politiet i Møre og Romsdal.