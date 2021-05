Nyheter

To personer involvert i et trafikkuhell i Sunndal i ettermiddag, etter at en bil har kjørt av veien. Politiet melder at det per nå er et ukjent skadeomfang etter utforkjøringen. Meldingen fra politiet kom rundt klokken 17.00, nødetatene rykker ut til uhellet.