Slakter politikertilbud om vaksine

I et innlegg på Facebook skriver Innerdal at han reagerte med en dose irritasjon på nyheten om at regjeringen har bestemt at stortingspolitikere skal få tilbud om vaksine neste uke – også de som er i permisjon. "Det kan jo være at noen håpte at det skulle bli lite oppmerksomhet av at man sendte ut denne nyhetsmeldinga på pinseaften. Men dette kan jo umulig gå upåaktet hen! For her ønsker man altså å prioritere bl.a. politikere på Stortinget (og i regjeringen) noen uker før de skal ta ferie", skriver Innerdal på sin Facebook-side – og fortsetter: "Med all respekt å melde. Vi er definitivt ikke i en slik smittesituasjon i Norge nå at politikere på Stortinget på veg ut i sommerferie bør være aktuelle for "inklusjon i koronavaksinasjonsprogrammet".