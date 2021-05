Vil unngå store ungdomssamlinger i helga - ber foreldre om hjelp

Nyheter

- I lys av helgens hendelse på Kringstadbukta, ønsker vi i Molde kommune å være forberedt på pinsehelgens eventuelle festligheter. Det er ingen kjente, planlagte arrangement, men vi vil oppfordre foreldre og andre voksne om å ta seg en ekstra kveldstur både fredag- , lørdags- og søndagskvelden rundt skoler, barnehager, idrettsanlegg, offentlige strender og andre steder det er naturlig for ungdommen å samle seg, sier Siv Håseth Eik, fagleger oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune. Hun understreker at kommunen ikke er ute med noen pekefinger, men at målet er å bidra til en trygg atmosfære for ungdommene i byen.