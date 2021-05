Gondolbyggeren i Romsdalen

Nyheter

Da Pål Ragnar var guttepjokk, hørte han faren John og Leif Aarø sitte på terrassen heime på Risen og fabulere om noe merkverdig. «Sjå kort fint det hadde vore med en gondol opp fjellsida her til Nesaksla», sa de to og pekte. I dag, mer enn fire tiår seinere, er fabelen blitt til virkelighet. Romsdalsgondolen fra jernbaneområdet på Åndalsnes opp til toppen av fjellet står ferdig. Guttepjokken som hørte faren drømme om gondolbanen, har hatt ansvaret for å bygge den største reiselivsinvesteringen i Rauma.