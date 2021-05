«Slo til» og kjøpte fiskebrygge

Nyheter

Vi passerer kommunesenteret Bruhagen og kjører noen kilometer videre mot Kristiansund, før vi tar av til venstre mot Ekkilsøya. Det er en fantastisk flott vårdag, og i det vi kjører over den supersmale brua over til Ekkilsøya, er det åpenbart at dette er norsk kystnatur på sitt aller beste. Vi kjører videre til Ekkilsøyvegen 257, der det ligger ei rimelig stor fiskebrygge fra 1910. Vi ser en rød Tesla utenfor garasjen, så det er ingen tvil om at vi har kjørt rett. Den tidligere bokseren og hotellsjefen Henriette Kitel leder nå Tesla-butikken i Molde. Også her ute på Ekkilsøya er stemningen elektrisk. Henriette har tatt oppussingsferie i store deler av mai, forteller hun. Det er visst litt å gjøre her ute i fiskebryggeland.