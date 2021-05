Kontroll i Romsdalen: Alvorlige mangler, utslitte bremser og rennende fiskevann

Nyheter

Totalt var 174 tunge kjøretøy over kontrollplassen i Romsdalen tirsdag og onsdag. 33 ble kontrollert. 12 fikk kjøreforbud eller ble avskilta, mens to fikk gebyr for overlast. En sjåfør ble anmeldt. 27 kjøretøy hadde skriftlige mangler.