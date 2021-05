Frå frykt til jubel på Bolsøya

Nyheter

– No er stemninga veldig god! Heile familien har følgt debatten på kommune-Tv, og jubla med norske flagg da vedtaket vart gjort. No er det stor jubel over heile Bolsøya! Det seier Marit Horsgaard Holo, etter vedtaket i kommunestyret torsdag kveld. Ho er mellom dei som engasjerte seg for Bolsøya skole i høyringsrunden.