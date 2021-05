Vil krympe ventetider med fellesmottak for sjukehusa

Nyheter

Ventetidene krymper for mange pasientgrupper i fylket, noe som ble rost av styret på styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. Ventetidene har gått markant ned for flere pasientgrupper og ligger for noen av disse lavere enn det nasjonale målkravet. Trenden for en del andre foretak er at ventetidene har økt under pandemien.