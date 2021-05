Derfor er de så sikre på at det ikke blir kostnadssprekk på tunnelen under Tautra

Nyheter

God bergkvalitet og kortere tunnel gir milliardinnsparinger for Romsdalsfjordtunnelen, sier Statens vegvesen. De siste beregningene deres, viser at den endelige prislappen trolig vil havne på 5,4 milliarder kroner. Da er tunnelen nedkortet fra 16 til 14,5 kilometer, blant annet fordi de nå ikke beregner å gå like dypt som tidligere. Årsaken er god bergkvalitet på lange deler av strekningen.