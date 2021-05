Surrealistisk flott feiring på Prestaksla

Nyheter

Det er et så vanvittig flott og mektig skue på toppen at Prestaksla, at man nesten må klype seg i armen. Nasjonaldagen ble rett og slett optimal der oppe på toppen, med en ellevill utsikt mot Eresfjord, mot Skjorta og Goksøyra. Samt veldig mye mer i alle himmelretninger. Når man samtidig blir møtt av «Ja, vi elsker» på toppen, sunget av festkledde og sjampanjedrikkende eidsvåginger og eresfjordinger, så er det bare å ta av seg hatten.