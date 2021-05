Politiet med klar beskjed til russen: – Stort farepotensiale

Nyheter

I helga har Møre og Romsdal politidistrikt mottatt flere henvendelser fra publikum angående observasjoner av russebiler som har folk på taket i fart. Derfor går politiet ut med en klar beskjed via Twitter: «Møre og Romsdal. Politiet har fått flere meldinger i løpet av helgen om russebiler som har hatt folk på taket under kjøring. Det er her verdt å minne om fører sitt ansvar. Dette kan medføre beslag av førerkort til fører. Passasjerer skal under fart, befinne seg inne i bilen.»