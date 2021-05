Kanonsmell fra Reknes med historisk sus

Nyheter

MOLDE: Presis klokka sju smalt det i kanoene på Reknes, slik det har gjort årlig på nasjonaldagen siden 2005. For mannfolkene i Molde Borgervæpning er dette en viktig tradisjon som de akter å holde fast på. Kanonene som i sin tid ble støpt av Ulefos Brug er blitt en viktig del av bybildet, der de står på sin historiske plass på Reknes. Også de majestetiske uniformene er laget slik de var den gang i 1808. For det er på begynnelsen av 1800-tallet saluttene kan spores tilbake til. Ola Gjendem som er en viktig mann for Molde bys historie, står bak også denne delen av byens tradisjon.