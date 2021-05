Dobbel overraskelse for Mette og Henning

Nyheter

Molde: Første overraskelse for Mette og Henning Stranden var Langmyra skolekorps som dukket opp i hagen. Overraskelse nummer to, var barna som fant fram instrumentene og ble med og spilte ute på plenen med korpset, der de sjøl var musikanter for ganske mange år siden. I fjor var det Langmyra skolekorps sitt loddsalg som gjorde det mulig for et bofellesskap for personer med utviklingshemming å få besøk av skolekorpset. Denne gang var det korpsets samarbeid med Istad Kraft som førte til den overraskende hagekonserten hjemme hos familien Stranden i Langmyrvegen.