Nyheter

Reknesparken: Kornetten og korpset er viktig for Sofie Johansen, men niåringen i Kvam og Sellanrå skolekorps legger ikke skjul på at hun også gleder seg til mange is på nasjonaldagen. Så langt har det ikke vært mulig for den ferske korpsmusikanten å marsjere og spille gjennom stappfulle bygater. Det var i fjor Sofie begynte i korpset. Det betyr at det har vært pandemi og korona på de to nasjonaldagene etter at hun fikk kornett, uniform og ble med i korpset.