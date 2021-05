Promillekjøring, feststøy og for mange i bilen

Nyheter

Kristiansund, Fosnagata kl. 0645: En patrulje kom over en svært beruset person, patruljen kjører ham til legevakta.

Ørsta, E39 Voldavegen kl 0520. Politiet stansa ein bil der førar verka rusa. Han blir framstilt for blodprøve. Bilen har bruksforbod og blir avskilta på staden.

Sula, Eidsnes kl. 0430: Klage på feststøy fra en bolig, eier ble kontaktet med pålegg om å avslutte festen.

Rauma, Åndalsnes kl 0225. En person ble pågrepet og siktet for promillekjøring med bil etter et mindre trafikkuhell. Ingen personskade eller andre som var involvert. Blodprøve ble tatt og vedkommende ble satt i arrest.

Molde, Nordbyen: En person ble innbrakt til politistasjon etter at han hadde forsøkt å ta seg inn i forskjellige boliger. Vedkommende var meget beruset og ble satt i arrest, twitret politiet kl. 04.10.

Ulstein, Ulsteinvik: En bilfører er ilagt et forenkla forelegg for å ha hatt 6 personer i en bil som er registrert for 5.

Ålesund, Kongensgate kl. 0255: Klage på feststøy i en leilighet. Politiet dro til stedet og festen ble avsluttet.

Herøy, Røyra kl. 0115: Melding om eit trafikkuhell, ein person bil har køyrt ned eit trafikkskilt. Litt uklar hendingsgang og politiet undersøker omstendighetene rundt uhellet. Ein person kjørt til Ålesund sjukehus.

Ulstein, Ulsteinvik kl. 0035: Klage på høy musikk fra en leilighet, politiet til stedet og beboer fikk beskjed om å dempe musikken.

Rauma, Åndalsnes: Klage på bråk fra en campingplass. Politiet til stedet, her vært en del krangling. Det er nå rolig på stedet og politiet avslutter, twitret politiet kl. 00.58. Det ble pånytt krangling, en mann i 50 åra ble innbrakt til politistasjon og satt i arrest.

Ålesund, Voldsberga kl. 0037: En overstadig beruset ung jente er kjørt hjem og overlevert foreldre.

Volda, kl. 0005: Melding om feststøy som har pågått i fleire timar. Politiet på staden og dei vart bedne om å dempa seg.

Molde, Hollingsholmen, kl. 2300: Melding om en del ungdommer som oppholdt seg inne på venterommet på fergekaien. Politiet på stedet, en gutt var overstadig beruset og ble kjørt hjem.

Ulstein, Sjøgata kl. Kl. 2345: En person blir anmeldt for å ha urinert i i rundkjøringen, vedkommende blir også bortvist fra sentrum frem til kl. 0800.