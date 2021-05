Ingen av partene vil dempe konflikten

Nyheter

312 nye koronatilfeller i Norge

Det siste døgnet er det registrert 312 koronasmittede i Norge. Det er fire færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 416 koronasmittede per dag.

I Oslo er det registrert 53 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er 30 under snittet de siste sju dagene.

Lite russebråk

Natt til søndag var det meldt lite russebråk rundt om i landet. Flere steder har riktignok feirende russ blitt bedt om å dempe musikken, men politiet flere steder i landet sier russen oppfører seg bra.

– Mange plasser har man vært tidlig ute med god organisering og hatt forutgående avtale, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til NTB.

Kaptein fra «smitteskip» innlagt

Lørdag kveld ble kapteinen på det smitterammede skipet Pebble Beach i Narvik innlagt på sykehus med covid-19. Én person er død, og omtrent hele besetningen om bord har fått påvist covid-19.

Nye rakettangrep

En rekke raketter ble skutt fra Gazastripen mot Israel også i natt, opplyser det israelske forsvaret (IDF). I Israels største by Tel Aviv gikk alarmen etter at Hamas varslet rakettangrepet på forhånd.

Det har ikke kommet meldinger om drepte eller sårede, men luftsirenene ble utløst i Tel Aviv og områdene rundt også på kvelden i går. En rakett slo ned i Ramat Gan like utenfor Tel Aviv, der en mann ble drept.

FN-sjefen rystet

FNs generalsekretær António Guterres er dypt rystet etter at et høyhus med leiligheter og kontorer, blant annet tilhørende nyhetsbyrået AP og Al Jazeera, i Gaza by i går. Uttalelsen hans kom i natt, ett døgn etter at han ba om umiddelbar våpenhvile mellom Israel og palestinerne.

I dag skal FNs sikkerhetsråd møtes for å diskutere utviklingen.

Fortsetter offensiven

I mellomtiden er det ingen tegn til at noen av partene demper offensiven. Tidligere i natt, før Guterres' uttalelser, varslet Hamas-leder Ismail Haniyeh at militante palestinske grupper på Gazastripen står klare til å ta i bruk sterkere skyts mot Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu advarte på sin side Hamas om at offensiven mot Hamas og andre palestinske militante grupper kommer til å fortsette så lenge det trengs.