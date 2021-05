Nyheter

MOLDE: Det er mer skatteinntekter i vente for kommunene. Skatteinntektene ventes å vokse med 3,2 prosent i år. Kommunalminister Nikolai Astrup la sist uke fram tall for hvordan kommunenes økonomi ser ut til å bli det kommende året. I tillegg til Revidert nasjonalbudsjett sender regjeringen forslag til Stortinget om kommunenes økonomi, med det formelle navnet Kommuneøkonomiproposisjonen. Regjeringen legger opp til at kommunene får en realvekst i økonomien på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner. Skatteinntektene er spådd å vokse med 3,2 prosent.