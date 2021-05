Sjekk status for vaksinering og smitte i Molde

Nyheter

Molde kommune sendte fredag ut en oppdatering om vaksinering og smittesituasjonen i kommunen. Der går det fram at alle over 65 år fått tilbud om vaksine, og at denne gruppa var ferdig vaksinert tirsdag.

Nå er kommunen i gang med gruppe 5, som er folk mellom 55 og 64 år med underliggende sjukdommer. Det er 895 personer i gruppe 5.

Håper på 55-64 medio juni

Hvis kommunen får alle vaksinedosene som er forespeilet, regner de med å kunne begynne å vaksinere gruppe 8 – friske mellom 55 og 64 – i midten av juni, skriver de i pressemelding. Det er et par uker seinere enn de trodde før. Grunnen er det ser ut til å komme få førstedoser de neste par ukene.

I 17. mai-uka skal det komme 1.206 vaksinedoser til Molde. De aller fleste av disse, 1.086, er dose nummer to. 240 av disse andredosene er til folk som har fått AstraZeneca som førstedose.

Det betyr at bare 120 av dosene som kommer i løpet av 17. mai-uka, er førstedoser.

3069 fullvaksinerte

I inneværende uke, uke 19, satte kommunen 924 doser med vaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer. Disse ble fordelt på 465 førstedoser og 459 andredoser.

Fram til fredag 14. mai var 3.069 personer i Molde kommune fullvaksinert.

Ingen smitte per fredag

Kommunen opplyser i meldinga at det ikke har blitt påvist smitte i Molde denne uka fram til fredag formiddag. Det siste registrerte smittetilfellet var 3. mai.

Så langt denne uka er det gjennomført 200 koronatester ved teststasjonen på Nøisomhed. Hittil i mai er det tatt 573 tester.