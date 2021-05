Mann savnet på Åndalsnes – søker med helikopter

Nyheter

Den savnede ble sist sett torsdag kveld. Politiet ber om å bli kontaktet på tlf. 02800 om noen har opplysninger om mannen.

– Vi er veldig bekymret for ham, sier operasjonsleder Roar Fylling.

Innsatsleder Kjersti Vestavik opplyser til Rbnett at mannen er i 20-åra, 1,75 meter høg, har mellomblondt hår og skjegg og er ganske tynn.

– Han har trolig på seg militærgrønn jakke og militærgrønn bukse, men det er ikke helt sikkert, sier innstaslederen.

Søker med helikopter

Søket har pågått siden fredag kveld. Lørdag morgen ble det hentet ytterligere ressurser for å finne den savnede mannen.

– Foreløpig er søket resultatløst. Vi har hatt personell på bakken i hele natt og har nå satt inn helikopter, forteller operasjonsleder lørdag morgen.

Han sier at de har en plan for morgenen og dagen, og at de vil legge en ny plan fortløpende dersom søket ikke gir resultater.

50 frivillige og 6 hunder

Leteaksjonen startet fredag ettermiddag, og det søkes på Åndalsnes og i områdene rundt. Vestavik opplyser at politiets mannskaper får hjelp av 40 personer fra Røde Kors, samt 6 hunder og ti mannskaper fra Norske Redningshunder.

– Vi fortsetter søket utover natta med hunder. Så bygges aksjonen opp igjen i morgen tidlig når det blir lyst, sier Vestavik.

Som Fylling, sier også hun at de er svært bekymret for mannen.