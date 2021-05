Nyheter

Høyres landsmøte starter

Høyre holder sitt landsmøte fra 14. til 16. mai. Landsmøtet arrangeres digitalt, men partiledelsen befinner seg på Thon Hotel Opera i Oslo sammen med ledere av redaksjonskomiteen og resolusjonskomiteen.

Høring om revidert budsjett

Finanskomiteen på Stortinget holder høring om revidert nasjonalbudsjett. Partiene har frist til kl. 12 med å komme med skriftlige innspill til høringen.

Hellas gjenåpner for turister

Hellas åpner grensene for turister fra midnatt natt til fredag. For å komme inn i landet må turister vise fram dokumentasjon på at de enten er vaksinert mot covid-19, har utviklet antistoffer eller at de nettopp har testet negativt.

WHO orienterer om pandemisituasjonen

Verdens helseorganisasjon (WHO) har digital pressekonferanse klokka 17 i Genève der det blir orientert om utviklingen i koronapandemien.