Nyheter

Luft- og artilleriangrep mot Gazastripen

Israel fortsatte i natt å beskyte mål på Gazastripen fra stridsvogner på israelsk side av grensen og fra luften med hjelp av fly, helikoptre og droner. Dette skal være det mest omfattende angrepet fra Israels side til nå denne uken.

Angrepet er svar på de nesten 2.000 rakettene som er blitt skutt fra Gazastripen mot Israel siden mandag. Siden da har 109 palestinere blitt drept på Gazastripen, ifølge myndighetene der. Flere av de drepte var militære ledere. På israelsk side er det meldt om sju drepte, blant dem et lite barn.

Møte i FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd møtes søndag på anmodning fra Norge, Kina og Tunisia. Dette blir det tredje møtet om konflikten mellom Israel og palestinerne på under en uke.

FNs sikkerhetsråd møttes bak lukkede dører mandag og onsdag, også da på anmodning fra Norge, Kina og Tunisia. Begge gangene presenterte de tre landene forslag til felles uttalelse som USA ikke ville stille seg bak.

Picasso solgt

Pablo Picassos maleri «Femme assise pres d'une fenetre» («Kvinne sittende nær et vindu») fra 1932 ble solgt på auksjon hos auksjonshuset Christie's i New York i natt norsk tid.

Prisvurderingen var på 55 millioner dollar. Etter en budrunde på 19 minutter ble kunstverket solgt for 90 millioner dollar, nesten 745 millioner kroner.

26 personer evakuert på grunn av lagerbrann

Det brøt i natt ut brann i et lager med gass i Vegårshei i Agder. Situasjonen er under kontroll, men det er fortsatt eksplosjonsfare. 26 personer er evakuert.

Nødetatene meldte om brannen, som er i Molandsveien ved Stampholmen, rett etter klokka halv ett.

320 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 320 koronasmittede i Norge. Det er 186 mindre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 414 koronasmittede per dag, og trenden er stigende.

I Oslo er det registrert 51 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 40 under snittet de sju foregående dagene.

Trist blues for Zuccarellos lag

Minnesota Wild scoret tre mål i første periode mot St. Louis Blues, men så raknet det, og laget tapte 3–7. Mats Zuccarello spilte ikke kampen for Wild.

Kampen ble spilt i St. Louis natt til i dag norsk tid. Dette var siste kamp i grunnspillet i NHL.

Jordskjelv i Japan

Et jordskjelv med en styrke målt til 6 rammet et havområde utenfor Fukushima i Japan i morgentimene. Skjelvets dybde var på 43 kilometer og episenteret lå øst for Fukushima.

Det kom verken meldinger om personskader eller ødeleggelser, og det ble ikke sendt tsunamivarsel.