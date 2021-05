Nyheter

Pressekonferanse om koronatiltak i Bergen

Klokken 14 skal byrådet orientere om smitteverntiltak i Bergen fremover. Smittevernoverlege Frank van Betten har sagt til Bergensavisen at det er lite trolig med lettelser i tiltakene. Kommunen registrerte mandag 45 nye koronatilfeller.

Ramadan avsluttes – id al-fitr starter

Id al-fitr (festen for bruddet) er avslutningen på fastemåneden ramadan. Dette er muslimenes største høytid. Onsdag ved solnedgang bryter muslimene fasten for siste gang, og torsdag er det duket for id-feiring.

FN-sjefen besøker Moskva

FNs generalsekretær António Guterres besøker Moskva og skal blant annet møte utenriksminister Sergej Lavrov.

To eliteseriekamper

To eliteseriekamper spilles onsdag kveld. Regjerende mester Bodø/Glimt, som slo Tromsø 3–0 i åpningskampen søndag, besøker Kristiansund, som ble slått 2–0 av Molde. I Bergen tar Brann imot Vålerenga. VIF spilte 1–1 mot Rosenborg søndag, mens Brann spiller sin første seriekamp for sesongen.