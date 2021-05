Nyheter

Hamas svarte med raketter etter israelsk angrep

Hamas meldte i natt at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på et angrep mot Gaza. Meldinger om angrep, luftvernsirener og evakuering av sivile til tilfluktsrom flere steder i Israel preget natten.

Noe tidligere kom det nyhetsmeldinger om at israelske fly hadde bombet en ni etasjer høy bygning i Gaza. En drone hadde først kommet til området og avfyrt fem varselskudd, før jagerfly kort etter hadde bombet bygget.

Norge har passert 2 millioner vaksinedoser

Over 2 millioner doser med koronavaksine er nå satt i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) i natt. 1.503.794 personer har fått sin første dose, og 515.752 personer har fått sin andre dose med vaksine. Dette utgjør til sammen 2.019.546 doser.

– Jeg vil si tusen takk til alle dem som står på ute i kommunene og sørger for så god fremdrift i vaksineringen. Jeg er veldig glad for at vaksineringen i Norge fortsetter i godt tempo. Framover vil det komme enda flere vaksiner og med det vil tempoet i vaksineringen øke ytterligere, sier helseminister Bent Høie (H).

473 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 473 koronasmittede i Norge. Det er elleve mindre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 437 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 392, så trenden er stigende.

Indisk koronamutasjon funnet i 44 land

Den svært smittsomme indiske mutasjonen av koronaviruset er blitt funnet i 44 land over hele verden, opplyser Verdens helseorganisasjon onsdag.

B. 1617, som den indiske mutasjonen av koronaviruset er kalt, er oppdaget i 4.500 prøver, skriver WHO i sitt ukebrev i dag. I tillegg har organisasjonen fått meldinger om at viruset også er påvist i ytterligere fem land.

Skuespiller Norman Lloyd død

Norman Lloyd, kjent fra filmer av Alfred Hitchcock og mange TV-serier, er død, 106 år gammel. Han døde i sitt hjem i Los Angeles, ifølge manageren hans.

Lloyd, født 8. november i 1914 i New Jersey, debuterte på filmlerretet allerede i 1939 og er kanskje best kjent fra rollen som Frank Fry i Hitchcock-filmen «Saboteur» fra 1942.