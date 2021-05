– Veldig rart at kyr har bedre sømløse data enn pasienter

En parallell til landbruket snek seg inn i helsedebatten på Plassen da SVs Birgit Oline Kjerstad forundret seg over mer sømløse dataoverføringer for kyr enn journaler for pasienter. MDG og Høyre hadde hver sine mulige forklaringer.